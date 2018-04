UFC: Barboza e Marreta tomam atraso em noite de Frank Edgar

Share it

A edição de número 128 do UFC Fight Night, realizada na noite desse sábado, dia 21 de abril, foi de gosto amargo para os brasileiros em ação. O card, exibido no Boardwalk Hall, em Atlantic City, no estado de Nova Jersey, EUA, contou com três brasileiros, e todos acabaram superados no octógono.

Na luta principal, o americano Kevin Lee aplicou seu jogo forte para vencer Edson Barboza na divisão dos leves, em duelo de cinco assaltos que acabou por interrupção médica.

Lee chegou para a disputa contra o perigoso Barboza com sua estratégia mais do que traçada. Por mais que tenha aceitado a trocação em momentos da luta, seu plano foi como o esperado: encurtar, derrubar, bater por cima ou buscar uma finalização. Com base forte no wrestling e boas transições no Jiu-Jitsu, o americano controlou Edson Barboza nos cinco assaltos.

O brasileiro ainda conseguiu ter bom momento na disputa, ao conectar um de seus fatais chutes rodados, que tonteou Lee. Barboza ainda tentou avançar para concluir a luta, mas Lee se defendeu ao se atirar nas pernas do brasileiro e conseguiu se recuperar.

No quinto round, depois de magoar Barboza nos outros quatro assaltos, Lee conseguiu abrir um corte no olho do brasileiro, que já se encontrava muito inchado. Os médicos foram chamados e, para preservar a integridade de Edson barboza, interromperam o combate.

Na luta co-principal, Frankie Edgar entrou para lutar em casa, contra o também veterano Cub Swanson. Com o empurrão da torcida e seus característicos movimentos no cage, Edgar controlou as ações de Swanson para vencer na decisão, em uma das melhores lutas da noite.

Outros brasileiros do card foram Thiago Marreta, que acabou nocauteado de David Branch no primeiro assalto, e Luan Chagas, que foi surpreendido por bom chute de Siyar Bahadurzada na linha de cintura antes da interrupção do árbitro.

Confira abaixo os resultados completos!

UFC Fight Night: Barboza x Lee

Atlantic City, Nova Jersey, EUA

21 de abril de 2018

Kevin Lee venceu Edson Barboza por nocaute técnico aos 2min18s do R5

Frankie Edgar venceu Cub Swanson na decisão unânime dos jurados

Justin Willis venceu Chase Sherman na decisão unânime dos jurados

David Branch nocauteou Thiago Marreta aos 2min30s do R1

Aljamain Sterling venceu Brett Johns na decisão unânime dos jurados

Dan Hooker nocauteou Jim Miller aos 3min do R1

Card preliminar

Ryan LaFlare venceu Alex Garcia na decisão unânime dos jurados

Ricky Simon venceu Merab Dvalishvili por nocaute técnico ao fim do R3

Siyar Bahadurzada nocauteou Luan Chagas aos 2min40s do R2

Corey Anderson venceu Patrick Cummins na decisão unânime dos jurados

Tony Martin venceu Keita Nakamura na decisão unânime dos jurados