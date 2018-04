Vídeo: Edson Barboza e a expectativa para seu primeiro main event no UFC, neste sábado

Share it

Natural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o versátil Edson Barboza conquistou seu espaço no Ultimate. Atleta da casa desde 2010, com nove sucessos e cinco derrotas na organização, Edson parte para sua primeira luta principal pelo UFC, em edição que rola em Atlantic City neste sábado, dia 21 de abril.

Seu adversário, Kevin Lee, vem de derrota, assim como o brasileiro, e ambos buscam a redenção para se aproximar de uma disputa do título peso leve, hoje nas mãos de Khabib Nurmagomedov. Aluno de Ricardo Almeida “Cachorrão”, Edson tem seus truques no Jiu-Jitsu e habilidade de sobra para finalizar, mas seu jogo em pé é o que o torna um dos leves mais perigosos da divisão.

Por conta de sua trocação afiada, Edson Barboza ressalta que os fãs de luta devem ficar vidrados na tela durante os 25min programados para o combate contra Kevin Lee, por seu jogo agressivo pode liquidar a fatura a qualquer momento.

“Eu tenho nocautes com chutes altos, chutes baixos, chutes no corpo e alguns knockdowns com socos. Se piscar na minha frente, a luta acaba”, cravou Edson Barboza.

Confira no vídeo abaixo as expectativas do atleta top 10 dos leves para sua luta no UFC Atlantic City!

UFC: Barboza x Lee

Atlantic City, EUA

21 de abril de 2018

Edson Barboza x Kevin Lee

Frankie Edgar x Cub Swanson

Justin Willis x Chase Sherman

David Branch x Thiago Marreta

Aljamain Sterling x Brett Johns

Jim Miller x Dan Hooker

Card preliminar

Ryan LaFlare x Alex garcia

Siyar Bahadurzada x Luan Chagas

Patrick Cummins x Corey Anderson

Merab Dvalishvili x Ricky Simon

Tony Martin x Keita Nakamura