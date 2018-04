Veja a finalização de Pega-Leve sobre Bruno Bastos no Jiu-Jitsu sem kimono

Share it

Professor da Gracie Barra e ex-atleta do UFC, Fabiano “Pega-Leve” Scherner voltou recentemente a competir sem kimono, desta vez no Submission Underground 7, evento organizado pelo seu aluno e famoso atleta de MMA Chael Sonnen, realizado nos EUA no último domingo, dia 15 de abril.

Seu adversário foi o casca-grossa Bruno Bastos, campeão mundial de Jiu-Jitsu sem kimono, na luta principal do card de lutas casadas. O duelo foi disputado em pé, com troca de pegadas e tentativas de quedas. Pega-Leve, contudo, desequilibrou ao colocar Bastos próximo da grade. Com boa queda no double-leg, Pega-Leve trabalhou por cima, montou e atacou no triângulo da montada, que valeu a vitória.

Veja a luta completa no vídeo abaixo!