Jiu-Jitsu: Raspe partindo da guarda-x na aula de Lídio Henrique

Professor na nossa GMI GFTeam Rocha Miranda, Lídio Henrique tem alguns macetes valiosos da guarda-x na manga. Um desses o faixa-preta utilizou com sucesso no último Rio Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, e após a campanha no torneio Lídio traz o detalha para você, estudioso leitor de GRACIEMAG, aplicar nos seus treinos.

Com a ajuda do professor Denilson Pimenta, Lídio mostra os detalhes das pegadas para executar a inversão com segurança. Após firmar a base do oponente onde quer, o professor inicia a raspagem trocando a posição dos ganchos na perna, para fazer o movimento e e levantar, garantindo os dois pontos.

Confira a aula completa no vídeo abaixo e coloque mais esta raspagem no seu jogo da guarda-x!