Minotauro revive trajetória em documentário sobre sua vida: “História de superação”

Lenda do MMA brasileiro e um dos mais conhecidos atletas de lutas do mundo, Rodrigo Minotauro tem uma história incrível de superação, no esporte e na vida, e parte dessa trajetória é contada no documentário “Minotauro”, produzido pelo Combate em parceria com a produtora Hungry Man.

Na pré-estreia da produção, realizada nessa quarta-feira, dia 18 de abril, Minotauro recebeu amigos e a imprensa no Chez Heaven, restaurante no qual é sócio ao lado da namorada e chef Heaven Delhaye.

O documentário conta detalhes da infância de Rodrigo e Rogério Minotouro, como o acidente que quase tirou a vida de Minotauro, ao ser atropelado por um caminhão, e a paixão instantânea pelo Jiu-Jitsu, ao ver Royce Gracie em ação nas primeiras edições do UFC.

A arte suave tem presença marcante no documentário, e conta o nascimento do “Minotauro da Bahia” nas baias dos campeonatos, assim como o engraçado caso no qual o carismático Minota pede uma ajuda financeira ao pai para buscar seu sonho nos EUA, no Pan-Americano da IBJJF.

Outras passagens importantes do documentário falam sobre o sucesso no Rings, evento japonês que disputava espaço com o Pride na época, a cobertura histórica do Fantástico sobre o MMA, suas vitórias e derrotas no UFC e a recuperação relâmpago de Minotauro para atuar e vencer no primeiro UFC Rio, em duelo contra Brendan Schaub.

“Eu revivi esses momentos”, disse Minotauro em papo com GRACIEMAG. “E quem assistir vai poder ver o que se passou naqueles momentos. Não contamos só as vitórias, mostrei as derrotas, as lesões. Superei todas, e o quanto eu aprendi em cada pedaço do meu corpo que eu deixei nos ringues e cages é contado aqui. A resiliência para seguir não foi só do lutador, foi da pessoa. É uma história de superação. Cada um de nós tem a sua história de superação, e eu pude mostrar um pouco da minha.”

O documentário será exibido em breve, no canal Combate, com data ainda a ser definida.