10 dicas da equipe Gracie Barra Vila Prudente e Aclimação para começar no Jiu-Jitsu

Todo atleta iniciante lembra do seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu. O primeiro kimono, o primeiro nó na faixa-branca e muitas dúvidas ao pisar pela primeira vez no dojo. Para afastar essa ansiedade inicial, nosso GMI Arthur Turô, professor nas filiais da Gracie Barra em Vila Prudente e Aclimação, em São Paulo, produziu com seus alunos um guia básico.

No vídeo, que dá as boas-vindas aos novos integrantes do time, dez dicas são dadas ao atleta que começa agora a sua jornada rumo ao aprendizado inacabável do Jiu-Jitsu. Conselhos como chegar antes do horário de início, manter unhas aparadas e não transitar sem chinelos pela academia estão entre as mais básicas e, por vezes, esquecidas pelos novos alunos.

Portanto confira o vídeo com atenção e compartilhe com seus amigos que estão dando os primeiros passos na arte suave. Oss!