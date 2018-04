Luta completa: Astro do Jiu-Jitsu, Bruno Malfacine finaliza mais uma no MMA

Share it

Nove vezes campeão mundial na faixa-preta, com outros inúmeros títulos no Jiu-Jitsu competitivo, Bruno Malfacine já escreveu seu nome nos tatames do mundo, e agora busca seu espaço no concorrido cenário do MMA.

Por isso, em sua segunda luta nos cages, Malfacine tratou de liquidar rápido seu duelo contra Rafael “Miniman” Pereira, no Brave CF 11, realizado no dia 13 de abril, em Belo Horizonte.

Depois de mostrar confiança em pé, Malfacine chegou no chão para pegar as costas. Em seguida, Malfacine atacou no braço e pegou, com pouco mais de 3min de luta. Agora, o brasileiro bom de chão soma dois sucessos no MMA, os dois por finalização no armlock.

Confira no vídeo abaixo a luta completa de Bruno Malfacine em mais um passo rumo ao topo do MMA!