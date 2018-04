Jiu-Jitsu: 2 armlocks da guarda na aula avançada de Suyan Queiroz

Share it

Cansado de ser telegrafado pelo seus companheiros de treino ao atacar no armlock? Nosso professor GMI Suyan Queiroz, da First BJJ Carlson Gracie, em Utah, EUA, traz a solução.

No vídeo a seguir, o faixa-preta traz duas opções avançadas de ataque partindo da guarda, no qual a transição termina no armlock. Na primeira, Suyan, com a ajuda filho e aluno Matheus Queiroz, mostra como laçar o braço do oponente antes de afastar o mesmo, jogar a perna por cima e pegar no braço. Em caso de defesa, escorrer para as costas é a segunda opção.

Para sua segunda finalização, Suyan investe na guarda-aranha com guarda laçada, em movimento no qual raspa e sai no armlock. Na segunda opção, Suyan raspa já caindo na montada.

Veja as transições e estude as pegadas na aula de Suyan Queiroz no vídeo abaixo!

