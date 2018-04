Rafael Gordinho ensina transição do cem-quilos para o mata-leão no Jiu-Jitsu

Share it

Líder da nossa GMI Start BJJ Academy, em Pembroke Pines, na Flórida, o faixa-preta Rafael “Gordinho” vez ou outra nos presenteia com uma de suas eficientes transições no solo. E para a aula de hoje, sem ser diferente, o professor mostra como gosta de surpreender o adversário que quase consegue se livrar do domínio no cem-quilos.

Na transição, Gordinho se aproveita do posicionamento do oponente, que gira para o lado inverso do cem-quilos para escapar, e limita o movimento dos seus quadris com o cotovelo. Em seguida, com pressão por trás, Gordinho força o inimigo a ficar sentado, para assim atacar no mata-leão e puxar o oponente para ser finalizado.

Confira a transição em detalhes no vídeo abaixo, estude a posição e aplique no treino de hoje!