Felipe Preguiça revela estratégia usada para finalizar Adam Wardzinski no ACB Jiu-Jitsu

Campeão absoluto do ADCC, Felipe Pena, o Preguiça, começou a sua temporada com ótimo desempenho no ACB Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, no Cazaquistão. Em sua primeira defesa de cinturão do evento, título conquistado no ano passado, Preguiça venceu Adam Wardzinski no seu melhor estilo: pegando as costas e encaixando o estrangulamento, obrigando Wardzinski a bater.

A fera, que já embarcou para Guam, onde irá defender neste sábado, dia 22 de abril, o cinturão do Marianas Open, e logo em seguida ele embarca para Abu Dhabi, onde também irá defender seu título do World Pro, em evento que rola no dia 28 de abril, detalhou sua participação no ACBJJ, e como faz para chegar nas costas com facilidade. Confira!

Como foi a luta contra o Adam ? Como você chegou na posição que terminou a luta?

O Adam faz muito bem uma guarda de gancho que não é muito comum no Jiu-Jitsu hoje em dia. Então, entrei com a estratégia de sentir esse jogo nos primeiros rounds. No terceiro round já estava me sentindo melhor para contra-atacar as posições dele e consegui chegar nas costas, encaixando o arco e flecha.

Mais uma vez você pegou as costas de um oponente. Qual é o detalhe principal para chegar nessa posição? A forma como você passa a guarda facilita de alguma maneira?

Pra te falar a verdade têm muitos detalhes importantes, mas sempre tive muita facilidade em pegar as costas. Acaba que o oponente fica sem saída, pois, ou ele aceita a passagem e o cem-quilos, o que ninguém quer fazer, ou acaba virando de costas. Em qualquer uma das opções fica bom pra quem está passando a guarda.

Você está encarando uma maratona de eventos, que começou com o ACBJJ. Como tem sido os seus treinos para enfrentar essa sequência de competições?

Me preparei durante uns dois meses para esta maratona e estou me sentindo muito bem. Comecei com o pé direito e vou dar o meu máximo para sair com essas vitórias nos três finais de semana consecutivos. Após desses três eventos pretendo focar no Mundial e depois nas defesas de cinturão do ACBJJ.

(Fonte: Assessoria de imprensa)