Fellipe Andrew, Henrique Russi, Cranivata e Mansur brilham no Curitiba Open de Jiu-Jitsu

Em mais um fim de semana repleto de Jiu-Jitsu de alta qualidade, rolou no Paraná a edição 2018 do Curitiba Open da IBJJF, nos dias 14 e 15 de abril. O Ginásio da Universidade Positivo, em Campo Comprido, teve o prazer de receber grandes nomes da arte suave, e os duelos realizados foram um verdadeiro show para o público.

No sábado, dia das disputas de kimono, quem levou a melhor foi Fellipe Andrew. Fera da equipe Zenith, sob a batuta do professor Rodrigo Cavaca, Fellipe faturou ouro duplo na competição. Primeiro, a fera venceu Henrique Russi (Checkmat) pelo título no peso pesado. Em seguida, em busca do topo do pódio no aberto, Fellipe encarou e venceu Fernando Reis (Alliance) pelo ouro absoluto.

Outros destaques na disputa de kimono ficaram para o veterano casca-grossa Felipe Simão “Cranivata” (Gracie Barra), campeão super pesado; Rafael Mansur (NS Brotherhood), campeão no leve, e Éricka Almeida (Gracie Barra), que venceu duas vezes a atleta Lauriane Mendes (OCS JJ) para ficar com ouro duplo.

Já no domingo, nas disputas sem kimono, foi a vez de Henrique Russi mostrar o seu valor. Depois de beliscar a prata no pesado de kimono, a fera de Checkmat sacudiu a poeira e voltou com tudo para brilhar sem pano. Primeiro, venceu Fabio Melo (Tozi) na final do pesado. Depois, pelo ouro absoluto, superou Herico Hesley (Kimura).

Confira abaixo os resultados com e sem kimono do Curitiba Open!

KIMONO

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Claudio Henrique de Souza – Fernando Boi JJ

2 – Paulo Humberto Rafael Pizziali – Nova União

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Eduard Richard Correa Lisboa – Alliance

2 – Andrey Adam – Academia Thai Brasil

Black / Adult / Male / Feather

1 – Sebastian Michelle Goin – JFC Almeida JJ

2 – Felipe Brito de Senna – GF Team

3 – Itamar Aparecido Drobinhewski Camargo – GF Team – B

3 – Marcos Guilherme Robatini Del Campo – Alliance

Black / Adult / Male / Light

1 – Rafael Machado Mansur – Ns Brotherhood

2 – Victor de Matos – Zenith BJJ

3 – Jan Buatim Wamser – Ns Brotherhood

3 – Rhayann Krhystiann do Nascimento – PSLPB Cicero Costha

Black / Adult / Male / Middle

1 – Eliezer David Raab Skaf – CheckMat

2 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance RJ

3 – Matheus Linhares Knorr – Alliance

3 – Yago Nanci Espíndola – Team Marcos Cunha

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Edson Antonio de Oliveira Filho – Alliance

2 – Rodrigo Acioli Miguel – PSLPB Cicero Costha

3 – Fabio Paes de Melo – Tozi Jiu Jitsu

3 – Flávio Junqueira – Alliance SP

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Andre Felipe Brasil Cassio – Gracie Elite Team

3 – Diogo Silveira do Nascimento – Ns Brotherhood

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Felipe Perez Simão – Gracie Barra

2 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

3 – João Maximiano de Oliveira – Zenith BJJ

3 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Herico Hesley de Albuquerque Pinto – KMR BJJ KIMURA

2 – Roberto Marcelo de Queiroz Quirino – Alliance

3 – Andre Rudolfo – Zenith BJJ

3 – Ricardo Boeira da Silva – CheckMat

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

3 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance RJ