Ataques da guarda De la Riva, na Renzo Gracie Online Academy

Uma das opções de guarda aberta mais populares da cartilha do Jiu-Jitsu, a De la Riva foi desenvolvida por um aluno do grande mestre Carlson Gracie, na década de 1980. Ele se chamava Ricardo de la Riva e percebeu que, se usasse uma das pernas como gancho, envolvendo parcialmente a perna do adversário na altura do joelho, seria capaz de neutralizar a movimentação dos renomados passadores de guarda de sua escuderia, quase todos muito maiores e mais pesados do que o franzino Ricardo.

A técnica deu certo, ganhou fama nos campeonatos da arte suave e até hoje vem sendo estudada por diversos praticantes de Jiu-Jitsu ao redor do mundo. É o caso de Renzo Gracie e Christian Xaropinho, dois especialistas em atacar com a guarda De la Riva, como você pode notar nos dois vídeos a seguir.

Repare como mestre Renzo utiliza a engrenagem da De la Riva para surpreender o passador com uma raspagem balão, terminando o movimento na montada.

Já Xaropinho raspa utilizando-se do peso do próprio passador, no momento em que o oponente tenta chegar ao cem-quilos, cruzando o joelho na diagonal.

