Vídeos: Alex Cowboy e Cara de Sapato finalizam com o Jiu-Jitsu no UFC Glendale

Mesmo com uma luta principal de alto nível, no qual Dustin Poirier conseguiu a façanha de nocautear Justin Gaethje, o UFC Glendale, realizado nesse sábado, dia 14 de abril, teve sua boa dose de Jiu-Jitsu, com algumas finalizações de tirar o fôlego.

Na luta coprincipal, por exemplo, o bom de trocação Alex “Cowboy” Oliveira mostrou que seus treinos de Jiu-Jitsu com Tatá Duarte, líder da TFT ao lado de Philip Lima, também estão em alto nível. Em duelo complicado contra o ex-campeão interino dos leves Carlos Condit, o cowboy brasileiro definiu com uma bela finalização.

Depois de passar certo sufoco no primeiro assalto, tendo Condit nas suas costas com duas boas chances de finalizar no mata-leão, Cowboy sobreviveu, voltou com tudo para o segundo assalto e venceu após uma virada espetacular. Quedado por Condit logo no começo da etapa, Cowboy aplicou uma forte pedalada de baixo para cima. Em seguida, o brasileiro raspou e, assim que o americano se levantou, aplicou a justa guilhotina. Condit resistiu o quanto pôde, mas o arrocho ao chega no solo ficou ainda mais forte, obrigado o ex-campeão a dar os três tapinhas.

Antes, fechando o card preliminar, o campeão Pan-Americano de Jiu-Jitsu Antônio “Cara de Sapato” colocou sua habilidade refinada de solo à prova contra o veterano casca-grossa Tim Boetsch. Depois de mostrar que a trocação estava em dia, chamando o grandalhão para disputar socos em pé, Cara de Sapato quedou, bateu por cima, ganhou as costas e foi para o seu conhecido e fatal mata-leão, ainda no primeiro assalto.

Outros brasileiros no card, Gilbert Durinho mostrou mais uma vez sua força nas mãos ao nocautear Dan Moret, enquanto Wilson Reis e Dhiego Lima acabaram superados por John Moraga e Yushin Okami, respectivamente, ambos na decisão dos jurados. Confira abaixo os resultados completos!

UFC Glendale: Poirier x Gaethje

Glendale, Arizona, EUA

14 de abril de 2018

Dustin Poirier venceu Justin Gaethje por nocaute técnico aos 33s do R4

Alex “Cowboy” finalizou Carlos Condit na guilhotina aos 3min17s do R2

Israel Adesanya venceu Marvin Vettori na decisão dividida dos jurados

Michelle Waterson venceu Cortney Casey na decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Antônio “Cara de Sapato” finalizou Tim Boetsch no mata-leão aos 4min28s do R1

Muslim Salikhov venceu Ricky Rainey por nocaute técnico aos 4min12s do R2

John Moraga venceu Wilson Reis na decisão unânime dos jurados

Brad Tavares venceu Krzysztof Jotko por nocaute técnico aos 2min16s do R3

Gilbert Durinho nocauteou Dan Moret por nocaute aos 59s do R2

Lauren Mueller venceu Shana Dobson na decisão unânime dos jurados

Yushin Okami venceu Dhiego Lima na decisão unânime dos jurados

Adam Wieczorek finalizou Arjan Bhullar na omoplata a 1min59s do R2

Alejandro Perez venceu Matthew Lopez por nocaute técnico aos 3min42s do R2

Luke Sanders venceu Patrick Williams na decisão unânime dos jurados