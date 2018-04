Vídeo: Michael Chandler e “Baby Slice” finalizam com o Jiu-Jitsu no Bellator 197

Share it

Com cinco finalizações em 12 lutas, o Bellator 197, realizado nessa sexta-feira, dia 13, foi um prato cheio para o fã de Jiu-Jitsu e de MMA que conferiu o evento, ao vivo e com exclusividade, nos canais Fox Sports. Na luta principal, o ex-campeão Michael Chandler confirmou seu favoritismo e superou Brandon Girtz na luta principal da noite.

Depois de levar certo atraso em pé, Chandler levou o jogo para o seu lado. Wrestler experiente, o americano atacou nas pernas e derrubou. Por cima no solo, depois de estabilizar na posição lateral e tentar aplicar sua série de golpes no crucifixo, Chandler vislubrou o kata-gatame que valeria a vitória. Chandler fez a pegada do triângulo de mão do lado inverso, para em seguida pular para o lado certo e completar o arrocho que apagou momentaneamente Girtz.

.

Ainda no card principal, Kevin Ferguson Jr, o “Baby Slice” venceu Devon Brock com propriedade. Baby Slice abriu os trabalhos com uma bela direita sobre o adversário, no melhor estilo do pai Kimbo Slice, atleta da organização que faleceu em 2016. Mas, para mostrar que também é bom de chão, Baby Slice aptou pelo caminho da finalização, e pegou no mata-leão.

.

Outro destaque ficou para a brasileira Juliana Velasquez, que venceu Rebecca Ruth por nocaute técnico, após um forte chute na linha de cintura. Confira abaixo os resultados completos!

Bellator 197

Missouri, EUA

13 de abril de 2018

Michael Chandler finalizou Brandon Girtz no kata-gatame aos 4min do R1

AJ McKee venceu Justin Lawrence na decisão unânime dos jurados

Logan Storley venceu Joaquin Buckley na decisão unânime dos jurados

Kevin Ferguson Jr. finalizou Devon Brock no mata-leão aos 34s do R1

AJ Siscoe finalizou Justin Robbins no mata-leão aos 4min34s do R2

Jordan Dowdy finalizou Jeff Crotty no mata-leão aos 29 segundos do R1

Juliana Velasquez venceu Rebecca Ruth por nocaute técnico aos 19s do R3

Derek Anderson venceu Zak Bucia na decisão unânime dos jurados

Dominic Mazzotta venceu Josh Sampo na decisão unânime dos jurados

Eric Ellington venceu Jordan Howard na decisão dividida dos jurados

Adam Cella venceu Dewayne Diggs por nocaute técnico aos 4min27s do R1

Cort Wahle finalizou Joe Roye na guilhotina aos 21s do R1