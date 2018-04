Vídeo: O armlock campeão de José Carlos “Cocó” no Rio Open de Jiu-Jitsu

Share it

O Rio Open de Jiu-Jitsu, torneio internacional realizado no dia 7 de abril, no Velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, trouxe para os expectadores um belo show de Jiu-Jitsu, com finalizações justas e bem aplicadas. Uma delas foi executada por José Carlos “Cocó”, atleta da GFTeam que vem apavorando torneios pelo mundo.

Na divisão de peso-galo, Cocó venceu duas lutas para conquistar o topo do pódio. Primeiro, finalizou Paulo Pizziali (Nova União) no braço. Logo em seguida, na final, Cocó encarou o perigoso David Herrera (Soul Fighters), que também vinha de vitória sobre Paulo, na chave de três.

O duelo foi disputado, mas um movimento rápido e ousado de Cocó definiu a luta: da guarda fechada, Cocó jogou a perna na frente do rosto de Herrera e encaixou o armlock. O atleta da Soul Fighters brigou para defender, mas Cocó conseguiu estourar a pegada e esticar o braço adversário.

Confira o lance plástico no vídeo abaixo!