Vídeo: As melhores finalizações e nocautes de Michael Chandler, astro do Bellator desta sexta-feira

Para você que precisa de uma boa dose de MMA nesta sexta-feira, dia 13 de abril, o Bellator 197 traz uma ótima opção. O evento, transmitido ao vivo e com exclusividade pelos canais Fox Sports, a partir das 22h, terá na luta principal um dos atletas mais empolgantes do cenário mundial.

Michael Chandler, ex-campeão peso leve da organização por duas vezes, é conhecido por seu estilo agressivo, finalizações de tirar o fôlego e por ter protagonizado batalhas épicas no cage do Bellator.

No evento de hoje, Chandler terá pela frente o aguerrido Brandon Girtz, que substitui o também ex-campeão Brent Primus, e este terá a missão de surpreender o feroz Chandler em duelo de cinco assaltos.

Ainda no card, Kevin Fergunson Jr. , o Baby Slice, filho do famoso lutador de rua Kimbo Slice, fará mais um duelo no cage do Bellator, desta vez contra Devon Brock.

Para aquecer as turbinas, confira no vídeo abaixo as melhores finalizações e nocautes de Michael Chandler e fique ligado na tela dos canais Fox Sports para não perder nenhum lance do Bellator 197!

Bellator 197

Missouri, EUA

13 de abril de 2018

Michael Chandler x Brandon Girtz

AJ McKee x Justin Lawrence

Kevin Ferguson Jr. x Devon Brock

Logan Storley x Joaquin Buckley

Derek Anderson x Zak Bucia

Josh Sampo x Dominic Mazzotta

Rebecca Ruth x Juliana Velasquez

Jordan Dowdy x Jeff Crotty

Adam Cella x Dewayne Diggs

Joe Roye x Cort Wahle

Justin Robbins x AJ Siscoe

Jordan Howard x Eric Ellington