2 quedas com as pequeninas Tina e Clarinha, da Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro

Repleta de cascas-grossas de todas as idades, a Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro, nossa GMI em Blumenau, Santa Catarina, foi designada para a seguinte missão: mandar uma alua de quedas capaz de emocionar até o mais carrancudo de nossos leitores, e é claro que a missão foi cumprida com louvor.

As selecionadas para a difícil tarefa foram as aplicadas Tina e Clarinha, faixas-brancas do time. Craques no jogo por cima, a dupla mostrou no vídeo suas técnicas preferidas para derrubar e chegar na lateral, com o joelho na barriga.

Veja a aulinha casca-grossa de Tina e Clarinha e naõ deixe de treinar seu jogo de quedas hoje, amigo leitor!