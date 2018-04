Veja o seminário de ataque lateral na escola Leão Teixeira com direito a um macete Gracie

Share it

Desde a faixa-branca, o principal posicionamento de domínio por cima, o mais instintivo, é conquistar a lateral do seu adversário. Contudo, após controlar no cem-quilos, com o leque de opções, por vezes fica difícil para pensar na melhor estratégia.

Foi pensando nisso que o mestre Leão Teixeira, juntamente com o professor Michel Safi realizaram um seminário apenas com detalhes e dicas para os ataques laterais. Este tipo de ataque, sorrateiro por surpreender o oponente que está por baixo ainda pensando em repor a guarda, pode ser a chave para a sua vitória num torneio, e nós de GRACIEMAG estávamos lá para trazer um pouco do que foi passado.

No seminário, repleto de dicas de posicionamento e ajustes, conseguimos extrair três golpes para que você, curioso leitor, possa estudar. Confira no vídeo abaixo, tenha atenção nos movimentos e fique esperto ao dominar no cem-quilos!