10 benefícios que o Jiu-Jitsu pode trazer para você, hoje mesmo

Se você treina Jiu-Jitsu, você mesmo poderia listar dez, 20, 50 vantagens que o treino rotineiro tem lhe dado.

Para quem nunca treinou, no entanto, a coisa muda de figura. Por verem em seus praticantes pessoas confiantes, saudáveis e muitas delas fortes e saudáveis, imaginam que o Jiu-Jitsu é apenas para elas. Não enxergam que elas são assim, magras e com os músculos no lugar certo, por que um dia decidiram perder a desconfiança e vestir o kimono.

Por isso é que, hoje, GRACIEMAG traz para o leitor, e principalmente para aquele amigo do leitor que ainda não deu uma chance ao Jiu-Jitsu, dez argumentos convincentes para você parar de bobeira e experimentar dar um treininho. Nós garantimos, será amor à primeira finalização.

1. Perca peso e fique com o corpo bonito

Por que isso acontece? Porque o Jiu-Jitsu é um exercício para o corpo todo, e uma atividade que você não consegue largar.

2. Livre-se do estresse ao gastar a energia com uma atividade física contagiante

Por que isso acontece? Porque no Jiu-Jitsu, diferente da natação ou ginástica, o objetivo não é simplesmente gastar energia. Ao procurar aprender os golpes e vencer os amigos, como num jogo, você gasta energia e fortalece corpo e mente sem perceber.

3. Aprenda a se defender

O Jiu-Jitsu é a mais eficaz das técnicas de defesa pessoal quando a luta vai para o chão, como o UFC não cansa de provar todo fim de semana.

4. Conheça amigos novos

A escola de Jiu-Jitsu reúne jovens e adultos de hábitos saudáveis que vão acompanhar seu aprendizado por anos e anos.

5. Ganhe disposição e energia durante o dia

Por precisar comer e dormir melhor para treinar legal, você naturalmente passa a cultivar hábitos saudáveis. Isso ajuda no trabalho, no fim de semana, na vida como um todo.

6. Elimine a desconfiança em si próprio e aprenda olhar patrões, colegas e rivais “olho no olho”

Depois de tomar um bom amasso na academia, você vai passar a temer nada nem ninguém.

7. Abandone o cigarro e outros vícios

Apesar de ser a arte suave, o Jiu-Jitsu exige fôlego, especialmente quando os amigos de treino vão ficando do seu nível.

8. Saia de um trauma psicológico

O Jiu-Jitsu é a arte de exigir o máximo do corpo enquanto a mente descansa das tristezas e dificuldades.

9. Aumente a autoconfiança e o amor próprio

Com um bom mestre ao seu lado, e a cada batalha vencida, você vai aprender como é bom ouvir as palavras certas ou até mesmo as broncas na hora exata.

10. Aprenda que tudo depende do seu esforço

A cada dia de luta, você vai ver que cada problema, cada dificuldade, só serão solucionados com seu empenho e inteligência.