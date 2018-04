Vídeo: A vitória do peso leve Luan Carvalho no pesadíssimo do Rio Open de Jiu-Jitsu

Share it

Sempre na intenção de se testar e colocar seu Jiu-Jitsu até o limite, o faixa-preta Luan Carvalho foi além do habitual ouro no peso leve no último final de semana, no Rio Open de Jiu-Jitsu, realizado no Velódromo do Parque Olímpico.

Para superar seus limites, o professor da nossa GMI Oak Jiu-Jitsu, em Macaé, se inscreveu no pesadíssimo, cinco categorias acima, pronto para encarar adversários com mais de 20kg de diferença. A categoria não estava cheia, mas logo no seu primeiro duelo Luan teve do outro lado um adversário indigesto.

Otávio “Oreia” Serafim, pesadíssimo da Alliance, é figura conhecida dos campeonatos, e traria uma luta complicada para o levinho da Nova União. O duelo foi muito estudado, mas no fim Luan conseguiu passar e ficar por cima, para contabilizar os ponto que valeriam a vitória. Em seguida, Luan encontrou Erberth Santos na final e os camaradas fecharam o pódio.

Confira no vídeo abaixo, no registro exclusivo do faixa-preta Thargus Luna para GRACIEMAG, a luta completa entre Luan Carvalho e Otávio “Oreia”.