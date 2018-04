Gregor Gracie e Craig Jones lideram time Polaris em vitória no Quintet Jiu-Jitsu

Share it

Famoso atleta do Pride e membro do Hall da Fama do UFC, Kazushi Sakuraba inovou no conceito de torneio de Jiu-Jitsu. Juntamente com o veterano do UFC Josh Barnett, Saku criou o Quintet Grappling, evento de Jiu-Jitsu sem kimono realizado nesta quarta-feira, dia 11 de abril, em Tóquio, no Japão.

As regras do evento são bem peculiares. Quatro times de cinco atletas se enfrentam no estilo “rei da mesa”, quem vence seu duelo continua no tatame e aguarda o próximo adversário do time oponente. As equipes foram nomeadas como Polaris, Sambo, Judo e Haleo. Os duelos eram apenas valendo a finalização, sem pontos ou vantagens com tempo de 10 min.

Nas semifinais, o time Haleo enfrentou e venceu o time Judo, enquanto o time Polaris superou o time Sambo. As equipes favoritas então se encontraram na final, e o título foi definido nos detalhes.

Primeiro, Josh Barnett (Haleo) e Gregor Gracie (Polaris) empataram sem finalização ao fim do tempo. Assim, entraram para lutar Daisuke Nakamura (Haleo) e Dan Strauss (Polaris). Strauss superou Nakamura e, em seguida, bateu também Hideo Tokoro (Haleo). Na luta seguinte, Strauss acabou empatando com Sakuraba (Haleo). Com a saída dos dois, o faixa-preta brasileiro Marcos Souza (Haleo) entrou para encarar e superar Caol Uno (Polaris). Parecia ser o momento da virada para o time Haleo, mas o embalado Craig Jones (Polaris) tratou de finalizar o brasileiro e garantir o título para o time Polaris.

Confira abaixo os times completos e os resultados do Quintet 1!

Quintet 1

Tóquio, Japão

11 de abril de 2018

Equipes

(POLARIS)

Gregor Gracie

Craig Jones

Dan Strauss

Caol Uno

Marcin Held (Substituto de Charles Negromonte)

(HALEO DREAM TEAM)

Kazushi Sakuraba

Josh Barnett

Marcos Sousa

Hideo Tokoro

Daisuke Nakamura

(SAMBO DREAM TEAM)

Mindaugas Verzbickas

Sergej Grecicho

Viktor Tomasevic

Teodoras Aukstuolis

Marius Zaromski

(JUDO DREAM TEAM)

Michihiro Omigawa

Shutaro Debana

Hyung Ju Kim

Dong Sik Yoon

Satoshi Ishii

Semifinais

(HALEO x JUDO)

Daisuke Nakamura empatou com Michihiro Omigawa

Kazushi Sakuraba empatou com Shutaro Debana

Hideo Tokoro venceu Hyung Ju Kim

Dong Sik Yoon venceu Hideo Tokoro

Marcos Souza venceu Dong Sik Yoon

Marcos Souza empatou com Satoshi Ishii

(POLARIS x SAMBO)

Craig Jones venceu Mindaugas Verzbickas

Craig Jones empatou com Sergej Grecicho

Marcin Held venceu Viktor Tomasevic

Marcin Held venceuTeodoras Aukstuolis

Marcin Held empatou com Marius Zaromskis

Final

(POLARIS x HALEO)

Gregor Gracie empatou com Josh Barnett

Dan Strauss venceu Daisuke Nakamura

Dan Strauss venceu Hideo Tokoro

Dan Strauss empatou com Kazushi Sakuraba

Marcos Souza venceu Caol Uno

Craig Jones venceu Marcos Souza