Ataque na omoplata e gire para pegar, com Guilherme Iunes no Rio Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em ação no último Rio Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no Velódromo do Parque Olímpico na Barra da Tijuca, nosso GMI Guilherme Iunes, líder das academias credenciadas Gracie Barra Recreio e Gracie Barra Bandeirantes, usou o melhor do seu gás e técnicas para levar a melhor no meio-pesado faixa-preta master 1.

Para brilhar na semifinal, contra Nilton Junior (GFTeam), o professor usou um ataque eficaz e plástico, que valeu a vaga na disputa do ouro. Para pegar, Iunes atacou o braço de Nilton como quem vai para a chave omoplata. Quase passado, o atleta da GFTeam tentou voltar para o outro lado, mas se viuu preso pelo gancho da perna de Iunes, que girou para concluir a torção vitoriosa.

Mais tarde, no mesmo dia, Iunes venceu Heverson Oliveira (014RBJJ) para garantir o ouro e a festa na Gracie Barra, que ainda ficou maior no domingo, com o título no professor também no sem kimono.

Confira o lance da finalização no vídeo abaixo, estude as posições e surpreenda seus oponentes!