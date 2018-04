Aumente sua pressão no Jiu-Jitsu com a manobra “crush”, do professor Rogério Poggio

Share it

Líder da equipe Infight, nossa GMI no Rio de Janeiro, Rogério Poggio mostra sua nova técnica de pressão por cima, no qual começa na passagem de guarda e incomoda o oponente até finalizar.

Na técnica, intitulada pelo faixa-preta como “The Crush”, Poggio começa a passar a guarda toureando. Assim que o oponente defende a chegada na lateral com joelho na barriga, Poggio gira e executa a posição, no qual aplica pressão no diafragma ou no pescoço, dependendo da ação do oponente.

Na conclusão, após concluir a estabilização por cima e computar os pontos da passagem, Poggio se coloca mais uma vez ao lado e aplica o estrangulamento cruzado.

Confira no vídeo abaixo e estude a nova técnica de Rogério Poggio!