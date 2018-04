Dojjo vídeos: Ricardo Libório explica seu amor pelo Jiu-Jitsu e por Carlson Gracie

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e lendário representante da equipe Carlson Gracie, Ricardo Libório é, além de uma das figuras mais carismáticas do esporte, um atleta ímpar. Temido no tatame por seus companheiros de equipe e líder inteligente, Libório descreveu um pouco da sua relação com a arte suave em entrevista ao canal Dojjo.

No papo, antes de lutar e vencer a superluta do ADCC em São Paulo, Libório falou do seu amor pelo Jiu-Jitsu, da proximidade com o grande mestre Carlson Gracie e dos benefícios que teve ao voltar a treinar em alto rendimento, não só na questão da saúde como na autoestima e como forma de estimular seus alunos e familiares.

Confira no vídeo abaixo e inscreva-se no canal Dojjo no Youtube, para ver lutas, entrevistas e conteúdo de qualidade sobre o nosso Jiu-Jitsu!