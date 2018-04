Yuri Simões conquista ouro absoluto no San Jose Open de Jiu-Jitsu

Share it

O último fim de semana foi recheado de grandes competições pelo mundo. Além do Rio Open e do Washington DC Open, outro torneio internacional da IBJJF que rolou foi o San Jose Open de Jiu-Jitsu, no ginásio do West Valley College, em Saratoga, na Califa.

Grandes nomes do cenário esportivo da arte suave estiveram presentes, mas apenas um deles ficou com o desejado ouro absoluto. Yuri Simões, faixa-preta da equipe Caio Terra e bicampeão do ADCC, mostrou suas habilidades no jogo de pano e faturou o título no peso aberto.

Inscrito também para atuar na divisão de super pesados, Yuri não conseguiu bater o peso limite, e por isso avançou com tuda a garra acumulada no absoluto. A fera fez três lutas até o título, e venceu Nisar Noylab (Atos), Breno Bittencourt (Ares) e Victor Silvério (Gracie Barra).

No feminino, Sábatha dos Santos (Ryan Gracie) ficou com ouro no meio-pesado e no absoluto, sem adversárias em ambas as chaves.

Confira os resultados da faixa-preta no torneio!

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Rene Eduardo Lopez – Brasa CTA

2 – Wesclay F Sardinha – Gracie Humaita Phoenix

3 – Carlos Saquic Perez – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Ronald Stephen Henderson Jr. – CheckMat

Black / Adult / Male / Feather

1 – Samir José Chantre Dahás – Ares BJJ

2 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

3 – Joe Hisataka Frederick Chiaki Scovel – Ralph Gracie

Black / Adult / Male / Light

1 – Piter Frank Almeida Silva – Alliance

2 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

3 – Julio Cordova Reyes – Renzo Gracie Mexico

3 – Robert Paul Wolfe – Ribeiro Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Middle

1 – Nathan Albrecht Mendelsohn – Coalition 95

2 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Ares BJJ

3 – Gabriel Procópio da Fonseca – Brazilian Top Team

3 – Kauan Argimon Barboza – Carlson Gracie Team

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Horlando de Jesus Monteiro – GD Jiu-Jitsu Association

2 – Angel Cicero – Unified Jiu Jitsu

3 – Nisar Amin Loynab – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Endres Barbosa da Silva Mendes – CheckMat

2 – Lucas Rocha de Freitas – ZR Team California

3 – Gianni K. T. E. Crivello – Ralph Gracie

3 – Miguel Augusto Passos dos Santos Silva – Ares BJJ

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Fellipe Ubaiz Trovo – Ushirobira JJ

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Guilherme de Lima – Brasa CTA

2 – Dominique Anfeney Hoskins – BJJ Revolution Team

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Yuri Costa Simões M. da Silva – Brasa CTA

2 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

3 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Ares BJJ

3 – Fellipe Ubaiz Trovo – Ushirobira JJ

Black / Adult / Female / Light

1 – Nathalie Wan Soares Veras Ribeiro – CheckMat

Black / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Sábatha Laís Francisco dos Santos – Ryan Gracie Team

Black / Adult / Female / Heavy

1 – Nathiely Karoline Melo de Jesus – Soul Fighters Texas

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Sábatha Laís Francisco dos Santos – Ryan Gracie Team