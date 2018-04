Novos ataques com a lapela, na Renzo Gracie Online Academy

Share it

Esta semana, no curso de Jiu-Jitsu da Renzo Gracie Online Academy, vamos estudar novos ataques a partir da guarda fechada, com auxílio da lapela do kimono do oponente. Uma chave kimura, uma raspagem aproveitando os ajustes da chave kimura, uma chave omoplata e ainda, como você pode conferir no vídeo a seguir, um armlock de posicionamento lateral.



Maneiro esse armlock, não é mesmo? No entanto, a posição desta semana na RGOA que mais agradou a equipe de GRACIEMAG foi a kimura. Repare que, no momento em que o guardeiro envolve a cabeça do passador com a lapela e começa a quebrar a postura do oponente, puxando a lapela para baixo, é natural que o passador tente fazer força em sentido contrário.

Perceba como Leo Tunico usa a mão direita contra o quadril de Robsinho Gracie, encontrando ali um ponto de apoio para elevar a cabeça e corrigir a postura. O braço direito, porém, fica momentaneamente vulnerável ao ataque de uma chave kimura.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Na aula sobre qualidade de vida, Maurição Gomes fala sobre a necessidade de se desenvolver uma perspectiva otimista para os desafios do dia a dia, mantendo-se sempre motivado e com a cabeça aberta para aprender novidades.

