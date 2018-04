Mahamed Aly e Tim Spriggs fecham com ouro duplo no Washington Open de Jiu-Jitsu

Share it

A capital dos Estados Unidos se tornou, por um dia, a capital do Jiu-Jitsu. Isso porque o Complexo Prince George, em Hyattsville, recebeu grandes nomes da arte suave para o Whashington DC Open da IBJJF.

Para agitar o público presente, os competitivos faixas-pretas a divisão de adultos mais uma vez deram um show. Como destaques, Mahamed Aly e Tim Spriggs anotaram a dobradinha campeã para a equipe Lloyd Irvin.

No pesadíssimo, o brasileiro Mahamed era o grande nome da chave, e os fãs de Jiu-Jitsu tinham a esperança de ver em ação o americano Gordon Ryan, campeão do ADCC e arisco competidor sem kimono, que apesar de estar inscrito para atuar pela primeira vez em alto nível com o kimono, não apareceu para lutar. Com isso, Mahamed fez apenas uma luta no peso, e superou Grafton Skaggs (Big Brother).

Já no absoluto, Mahamed bateu Thomas John (Soul Fighters) e Alexandre Molinaro (Carlson Gracie), para encontrar na final o companheiro de equipe Tim Spriggs, que havia conquistado o ouro no super pesado mais cedo, e assim a dupla casca-grossa fechou para o time Lloyd Irvin.

No feminino, sem adversárias tanto no peso quanto no absoluto, Cláudia do Val (De La Riva) ficou com o ouro duplo e os valiosos pontos para o ranking feminino faixa-preta.

Confira abaixo os resultados!

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Eduardo Barboza da Silva – GF Team Connecticut

2 – Kristian R Woodmansee – Atos Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Darson Barrington Hemmings – Toronto BJJ

2 – João Pedro Oliveira Rodrigues – Soul Fighters Texas

3 – Brian Michael Clouser – Vicente Jr. Team

3 – Tadashi Takashima – Boston BJJ

Black / Adult / Male / Feather

1 – Shane Jamil Hill-Taylor – Team Lloyd Irvin

2 – Isaac Doederlein – Alliance

3 – Frederico Augusto Alves Silva – Alliance

3 – Scott Dance – BJJ Revolution Team

Black / Adult / Male / Light

1 – Gianni Paul Grippo – Alliance

2 – Johnny Joachin Tama Apolinario – Alliance

3 – Cesar Casamajó Cardoso – Caveirinha Jiu-Jitsu Family

Black / Adult / Male / Middle

1 – Chad M. G. Hardy – Nashville MMA

2 – Thomas John Keenan – Soul Fighters BJJ Arizona

3 – Gregory Scott Walker – Gustavo Machado BJJ

3 – Marcos Vinícius da Silva Tinoco – Alliance

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Diego Bispo Conceição – Ares BJJ

2 – Aiazbek Mustakov – Bonsai JJ – USA

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Aaron Michael Johnson – Unity Jiu-jitsu

2 – Roberto Torralbas – Team Lloyd Irvin

3 – Gilvan Gomes da Costa – Brazilian Top Team

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Timothy-Michael Spriggs – Team Lloyd Irvin

2 – Eduardo de Aguiar Silva – Wolfpack BJJ

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Mahamed Aly Santos da Silva – Team Lloyd Irvin

2 – Grafton Ernest Skaggs II – Big Brothers

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Mahamed Aly Santos da Silva – Team Lloyd Irvin

2 – Timothy-Michael Spriggs – Team Lloyd Irvin

3 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

3 – Isaac Doederlein – Alliance