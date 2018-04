Jiu-Jitsu: Ben Henderson aplica guilhotina e finaliza Roger Huerta na luta principal do Bellator 196

Share it

O Jiu-Jitsu ditou o ritmo do Bellator 196, evento exibido com exclusividade pelos canais Fox Sports na noite dessa sexta-feira, dia 6 de abril, em Budapeste, na Hungria. Três das seis lutas do card de MMA terminaram por finalização, inclusive a luta principal, na qual o conhecido Ben Henderson pegou Roger Huerta em duelo na divisão dos pesos leves.

Bendo levou consigo a faixa-preta de Jiu-Jitsu, estampada na bermuda que lutou, para enfrentar o também veterano Huerta em disputa programada para cinco assaltos. Contudo, o primeiro round já mostrava que a peleja não se estenderia tanto. Logo no início, Henderson acelerou Huerta com um belo chute na cabeça e socos que lhe abriram um ferimento no nariz. Em seguida, Henderson quedou e tentou um leglock seguido de uma guilhotina, devidamente defendidos por Huerta. Após domínio total do primeiro assalto, o americano voltou embalado para a segunda etapa com fome de vitória.

Nos primeiros minutos do segundo round, Henderson voltou a adotar postura agressiva, travou o adversário próximo a grade e laçou ainda em pé o pescoço de Huerta. Após ajustar, Henderson pulou na guarda e arrochou mais uma vez a guilhotina, para conseguir a vitória aos 49s da etapa.

Outros destaques ficaram para o mata-leão de Norbert Novenyi sobre Mehmet Yueksel, e para a guilhotina de Brian Moore sobre Giorgio Belsanti.

Confira no vídeo abaixo a finalização vencedora de Ben Henderson e os resultados!

🇺🇸 BEEEEEEEEN HENDERSON LEVA A LUTA PRINCIPAL! Nocaute com uma guilhotina! #FOXFightClub pic.twitter.com/b44n2PkRXc — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 7 de abril de 2018

Bellator 196

Budapeste, Hungria

6 de abril de 2018

Benson Henderson finalizou Roger Huerta na guilhotina aos 49s do R2

Adam Borics nocauteou Teodor Nikolov a 1min30s do R2

Denise Kielholtz venceu Petra Castkova na decisão unânime dos jurados

Brian Moore finalizou Giorgio Belsanti na guilhotina aos 2min46s do R1

Ed Ruth venceu Ion Pascu na decisão unânime dos jurados

Norbert Novenyi finalizou Mehmet Yueksel no mata-leão no R1