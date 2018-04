Erberth Santos volta a vencer e fatura peso e absoluto no Rio Open de Jiu-Jitsu

Share it

Capacete, lycra, óculos de corrida e uma bicicleta feita com fibra de carbono rodando em alta velocidade numa pista oval de madeira. Não, caro leitor, você não está no portal errado. A cena atípica aos fãs de Jiu-Jitsu foi presenciada em alguns momentos no charmoso Rio Open de Jiu-Jitsu, realizado neste sábado, dia 7 de abril, no Velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Ciclistas e craques da arte suave dividiram o espaço, e as lutas nos dez tatames montados no centro da moderna arena ferveram.

Destaques do dia, os faixas-pretas na divisão de adultos foram até o seu limite e conquistaram pontos valiosos no ranking da IBJJF, além das almejadas medalhas. No masculino, o campeão mundial Erberth Santos (Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro)reencontrou o caminho das vitórias, e voltou para casa com o ouro tanto no pesadíssimo quanto no absoluto.

Na divisão de pesadíssimos, Erberth teve um caminho mais simples. Após atacar Marcelo Victor (J. Extreme) no estrangulamento, este levantou e saiu da área de luta, sendo punido com a desclassificação, logo no início do combate. Em seguida, Erberth encontrou Luan Carvalho na final, este que havia superado Otávio “Oreia” Serafim nos pontos na outra semi, e a dupla de camaradas fechou o pódio.

Já no absoluto, a história foi outra. Primeiro, contra João Paulo Soares (Gracie Humaitá), Erberth pegou as costas e estrangulou. Em seguida, contra Ruan Oliveira (Soulfighters), Erberth aplicou um triângulo. Na finalíssima, Erberth encarou Rodrigo Silva (G13BJJ), que havia conquistado o título super pesado no mesmo dia e vencido Isaque Paiva na sua semifinal. A luta, parelha na disputa em pé, teve poucos momentos no chão, mas os árbitros decidiram dar a vitória para Erberth Santos de forma unânime.

No feminino, sem adversárias para lutar, a campeã mundial peso e absoluto Tayane Porfírio ficou com ouro duplo e segue forte como primeira colocada no ranking faixa-preta. A campeã conversou conosco e declarou certa insatisfação quanto ao cenário feminino do Jiu-Jitsu.

“Então, eu fiquei um pouco chateada”, revelou Tayane. “O esporte esta crescendo e não ter outras menina competindo no Rio de Janeiro é complicado. Precisamos estimular o esporte ao invés de reclamar na internet. Vim para lutar e ver como estou no quesito competitivo. Estou voltando de lesão, então para mim seria importante lutar para poder ver como estou após a recuperação.”

Confira abaixo os campeões na faixa-preta!

Black / Adult / Male / Rooster

1 – Jose Carlos Souza Lima Sobrinho – GF Team

2 – David Herrera Junior – Soul Fighters BJJ

3 – Paulo Humberto Rafael Pizziali – Nova União

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Magno Mota Vieira – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Hiago Gama Sousa – Alliance

3 – Eduardo de Souza Campos – Nova União

3 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

Black / Adult / Male / Feather

1 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

2 – Sebastian Michelle Goin – JFC Almeida JJ

3 – Keny de Araújo Pinheiro – Osvaldo Alves

3 – Raphael da Costa Cadena – A2 Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Light

1 – Hugo Doerzapff Marques – Soul Fighters BJJ

2 – Victor de Matos – Zenith BJJ

3 – Matheus Guilherme da Costa – GF Team

3 – Ricardo Rocha Lima – Ns Brotherhood

Black / Adult / Male / Middle

1 – Servio Tulio Cardoso Guimarães Junqueira – Gracie Barra

2 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance

3 – Stéfano Fernando Corrêa – Otávio de Almeida

3 – Ygor Machado Dantas – CheckMat

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

2 – Ruan Marques de Oliveira – Soul Fighters BJJ

3 – Celson Augusto Caetano – Cesar Maillet Team

3 – Romulo de Souza Azevedo – Vitor Shaolin BJJ International

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

2 – Andre Felipe Brasil Cassio – Gracie Elite Team

3 – Luiz Felipe Teixeira dos Santos – GF Team

3 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Rodrigo Martins Ribeiro da Silva – G13 BJJ

2 – João Paulo de Sousa Soares – Gracie Humaita

3 – Juliano Silva Rocha – Atos Jiu-Jitsu

3 – Moises Fernandes Cavalcante – JFC Almeida JJ

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Erberth Santos de Mesquita – Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro

2 – Luan de Carvalho Alves – Nova União

3 – Marcelo Victor Palma de Castro – J. Extremo

3 – Otavio Tome Serafim – Alliance

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Erberth Santos de Mesquita – Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro

2 – Rodrigo Martins Ribeiro da Silva – G13 BJJ

3 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

3 – Ruan Marques de Oliveira – Soul Fighters BJJ

Black / Adult / Female / Feather

1 – Ana Carolina Schmitt – Team Marcos Cunha

2 – Mayra Gabrielle Negreiros Abrahão – GF Team

Black / Adult / Female / Light

1 – Eloisa Alexandre Souto – GF Team

Black / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

Black / Adult / Female / Open Class

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance