Com Ferguson, Holloway, Pettis e Felder fora, Nurmagomedov encara Iaquinta no UFC 223

Um dia de reviravoltas marcou a definição da já conturbada luta principal do UFC 223, que será realizada neste sábado, dia 7 de abril, no Brooklyn, Nova York. Khabib Nurmagomedov fez valer sua palavra, e se dispôs a enfrentar todas as cinco opções dadas pelo UFC na luta principal que vale o título dos pesos leves. Por fim, o escolhido foi Al Iaquinta, e o desdobramento para chegar ao nome foi longo e cansativo.

Tudo começou no dia 1° de abril, e o que parecia uma pegadinha do Dia da Mentira se mostrou mais real do que nunca: Tony Ferguson, campeão interino dos leves, se lesionou em compromisso pré-evento e foi cortado da luta. Para salvar o duelo principal do UFC 223, o Ultimate se adiantou e escalou Max Holloway, campeão peso-pena que se prontificou a colocar sua longa sequência de vitórias contra o perigoso russo, com menos de uma semana de antecedência.

Tudo corria bem até o fim da coletiva de imprensa pré-evento, um dia antes da pesagem. Conor McGregor, munido de um punhado de capangas, atacou o ônibus que levava os atletas e acompanhantes do córner vermelho do evento. Dentro deste ônibus estava Khabib, e McGregor atirou objetos que chegaram a quebrar os vidros do veículo. Michael Chiesa e Ray Borg tiveram ferimentos leves, mas também foram cortados do evento. Conor foi autuado por vandalismo e levado até a delegacia de NY, mas a novela não acabaria por aí.

Na manhã de hoje, na pesagem oficial, membros da organização impediram que Max Holloway fizesse seu corte de peso na reta final, por este está inapto na visão dos médicos. Com Max fora da jogada, o UFC tentou articular Anthony Pettis, que estava no card para enfrentar Michael Chiesa. Contudo, problemas na negociação de valor deixaram o ex-campeão dos leves fora da disputa. Em seguida, Paul Felder, que vinha de boa sequência de sucessos, foi o nome cogitado. Sem figurar entre os 15 primeiros do ranking, foi mais um atleta descartado. Sobrou para Al Iaquinta, quinto nome sugerido, a missão de enfrentar o casca-grossa russa na luta principal.

Agora, cabe a Khabib vencer e ficar com o título linear dos pesos leves, pois caso Iaquinta vença, este não terá o cinturão, já que pesou 155.2lb, acima dos 155lb que são o limite para a disputa do cinturão peso leve. Com todas as reviravoltas, sobram nove lutas para o card do UFC 223, exibido ao vivo pelo Combate, a partir das 19h30.

Veja como ficou o card oficial do evento!

UFC 223

Brooklyn, Nova York, EUA

7 de abril de 2018

Khabib Nurmagomedov x Al Iaquinta

Rose Namajunas x Joanna Jedrzejczyk

Renato Moicano x Calvin Kattar

Zabit Magomedsharipov x Kyle Bochniak

Card preliminar

Karolina Kowalkiewicz x Felice Herrig

Joe Lauzon x Chris Gruetzemacher

Bec Rawlings x Ashlee Evans-Smith

Evan Dunham x Olivier Aubin-Mercier

Devin Clark x Mike Rodriguez