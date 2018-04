BJJ Nordeste estreia na região e premia campeões com passagens aéreas

Share it

Competir no Jiu-Jitsu é uma ferramenta essencial para o atleta evoluir o seu jogo. Testar suas habilidades, viajar com os amigos, vencer ou aprender, é uma sensação que só experimenta quem realiza. E por isso o BJJ Nordeste, novo torneio da região, é uma grande chance do competidor vivenciar tudo isso. O evento promete agitar a comunidade do Jiu-Jitsu nos dias 5 e 6 de maio, no CFO em Fortaleza, no Ceará, com disputas do mirim ao sênior em todas as faixas.

As premiações também são de deixar os competidores na adrenalina. Nos absolutos adulto, master, sênior e juvenil masculino, além do feminino adulto, os campeões ganham passagens aéreas e inscrição para competir em São Paulo, no mês de julho. As inscrições já estão no 2º lote com preço promocional.

Portanto, deixe de lado a calma, uma das qualidades do Jiu-Jitsu, e corra para garantir presença nos dojôs do BJJ Nordeste. O prazo com desconto termina no dia 14 de abril. Para mais informações e para efetuar sua inscrição, acesse www.brazilianjiujitsu.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)