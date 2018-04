30 coisas que você deve fazer após conquistar a faixa-preta

Share it

Sonho para alguns, objetivo para outros, realidade para aqueles poucos que tiveram a capacidade de persistir até chegar nela. A faixa-preta de Jiu-Jitsu é um marco na vida do atleta, que ao conquista-la entra para um grupo seleto de praticantes da arte suave, e ganha com ela a importante missão de disseminar da melhor maneira a arte suave.

Contudo, se enganam aqueles que acham que a faixa-preta é o ápice do conhecimento do Jiu-Jitsu. Sempre em evolução, a arte suave segue mutável ao longo dos anos, e o aprendizado do praticante que chega à faixa-preta deve seguir. Por isso, compilamos 30 coisas que você deve fazer após a conquista da faixa, em matéria publicada na revista GRACIEMAG número #253, que está nas bancas e também na versão digital. Confira!

1. Pise na sua vaidade.

2. Pise na sua vaidade mais uma vez.

3. Retribua o que você aprendeu até este ponto da sua trajetória, transmitindo o seu conhecimento de forma gentil e

prestativa, sempre que um menos graduado pedir ajuda.

4. Aprofunde-se no estudo das chaves de perna, conhecimento ainda um pouco “recente” na sua formação. Tente, por exemplo, aplicar chaves de pé e leglocks nos treinos à vera com os blacks da sua academia.

5. Não ache que agora, só porque chegou à faixa-preta, você deve amolecer nos treinos e diminuir a frequência na academia. É justamente o contrário. Agora que seu aprendizado está realmente começando, pise fundo e intensifique os treinos.

6. É inevitável que, mais cedo ou mais tarde, você seja finalizado por alguém menos graduado. Isso acontece, não se martirizar por isso. Perca com elegância. A sua única obrigação agora é oferecer um bom treino (técnico e dinâmico) aos seus colegas de academia.

7. Siga valorizando os fundamentos que você aprendeu nas primeiras aulas. O básico continua sendo o seu maior aliado, independente da cor da sua faixa.

Curtiu? Leia as demais dicas na sua revista de Jiu-Jitsu predileta