Rafael dos Anjos encara falastrão por cinturão interino no UFC Rio

Em mais uma adição de peso para o já sensacional card do UFC 224, agendado para o dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, teremos uma segunda disputa de cinturão no evento.

Além de Amanda Nunes e Raquel Pennigton, que duelam pelo título peso-galo na luta principal, Rafael dos Anjos terá sua chance de conquistar o cinturão interino dos meio-médios, contra o falastrão americano Colby Covington na luta coprincipal. As informações foram divulgadas primeiro pelo Bjpenn.com.

Para Rafael (28v, 9d), esta é a chance de se consolidar de vez na divisão até 77kg, hoje dominada pelo campeão linear Tyron Woodley. Ex-campeão dos leves, Rafael subiu para os meio-médios e conseguiu três expressivas vitórias consecutivas, sobre Tarec Saffiedine, Neil Magny e o ex-campeão Robbie Lawler.

Já Covington (13v, 1d) vem de cinco vitórias seguidas, a mais recente sobre Demian Maia, no UFC São Paulo, em outubro do ano passado. Contudo, o americano ficou mais conhecido por conta das ofensas que disparou ao Brasil, e em seguida ao se envolver em uma confusão com Fabrício Werdum, na Austrália.

Aliadas, a boa fase do americano, a combinação de atletas disponíveis e a pitada de rivalidade que existe entre Covington e os brasileiros torna o casamento do combate contra Rafale dos Anjos uma luta com bom poder de marketing para a organização.

Mas e para você, amigo leitor, quem leva a disputa pelo cinturão interino dos meio-médios? Poste nos comentários!

UFC 224

Rio de Janeiro, Brasil

12 de maio de 2018

Amanda Nunes x Raquel Pennington

Rafael dos Anjos x Colby Covington

Vitor Belfort x Lyoto Machida

Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Mackenzie Dern x Amanda Cooper

John Lineker x Brian Kelleher

Thales Leites x Jack Hermansson

Davi Ramos x Nick Hein

Alberto Miná x Ramazan Emeev

Júnior Albini x Alexey Oleynik

Cézar Mutante x Karl Roberson

Warlley Alves x Sultan Aliev

Elizeu Capoeira x Sean Strickland