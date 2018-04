Flávio Canto ensina suas técnicas de Jiu-Jitsu e judô em seminário beneficente

Share it

Em ação solidária, o astro do judô e fera do Jiu-Jitsu Flávio Canto estará na próxima sexta-feira, dia 6 de abril, ministrando um aulão beneficente em prol do atleta Ramon Alves Teixeira. O evento será realizado no AR Dojô, no Clube Monte Líbano, às 20h.

Medalhista olímpico e apresentador do canal Combate, Flávio Canto entra como peça fundamental na arrecadação de fundos para ajudar o jovem Ramon, já que o valor das inscrições será integralmente revertido para ajudar o atleta de 13 anos, aluno do professor Renato Lima (GFTeam). Ramon adora competir, mas precisa realizar um caro tratamento da Ceratocone, uma gravíssima doença degenerativa nos olhos. É preciso confeccionar lentes especiais para que ele continue a praticar Jiu-Jitsu, minimize os riscos de ele ficar cego e tenha uma melhoria na qualidade de vida.

Além de ajudar a viabilizar o tratamento e instruir outros atletas, que tem a mesma doença que ele, o oftalmologista responsável pelo tratamento, o Dr. Renato Ambrósio, que é faixa-preta de Jiu-Jitsu da Gracie Humaitá e um dos maiores especialistas do mundo nessa doença, estará presente para dar as informações necessárias.

“Ações como essa dão sentido à nossa vida e ajudam a transformar nosso esporte em um instrumento de saúde, educação e integração social”, diz Cleiber Maia, presidente da SJJSAF e idealizador do movimento.

A Graciemag e a Flashsport apoiam a causa, e a Rede Globo estará lá para fazer uma matéria sobre esse movimento solidário da nossa comunidade esportiva.

A reserva deve ser feita pelo WhatsApp 21-99907-8480 (Felipe Araújo) e tem o valor de 40 reais, lembrando que toda a renda será revertida ao tratamento de Ramon. O endereço é Av. Borges de Medeiros, 701 – Leblon, Rio de Janeiro. O chek0in será às 19h, para pegar a pulseira de acesso.