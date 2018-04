Rio Open de Jiu-Jitsu: Confira os destaques inscritos para o torneio deste final de semana

Share it

O Rio de Janeiro, berço simbólico do Jiu-Jitsu, está pronto para receber sua edição do torneio internacional da IBJJF, realizado nas principais capitais do mundo. O Rio Open de Jiu-Jitsu, agendado para os dias 7 e 8 de abril, terá como palco o moderno e espaçoso Velódromo do Rio, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e promete um show de arte suave para quem aparecer e conferir as lutas, já que a entrada é franca.

Entre os inscritos, uma legião de atletas de alto rendimento na faixa-preta garante protagonizar grandes duelos na busca do ouro e dos valiosos pontos no ranking da IBJJF.

Campeões mundiais como Erberth Santos e Tayane Porfírio, juntamente com outros fortes nomes no cenário esportivo, como Hugo Marques, Luan Carvalho, Hiago Gama, Ruan Oliveira e Servio Tulio também aparecem como destaques na lista de registrados no torneio.

GRACIEMAG separou alguns nomes da lista para você, amigo leitor e estudioso do Jiu-Jitsu, ficar de olho nos dois dias de competição. Veja abaixo, deixe suas apostas para os campeões absolutos e acompanhe a cobertura completa do torneio pelo GRACIEMAG.com e no @graciemag_br no Instagram!

MASCULINO

GALO GF Team Jose Carlos “Cocó” Nova União Paulo Pizziali

PLUMA Alliance Hiago Gama GF Team Jorge Nakamura

PENA A2 Jiu-Jitsu Raphael Cadena Saikoo Jiu-Jitsu Isaque Paiva

LEVE PSLPB Cicero Costha Leo Jacinto Soul Fighters BJJ Tijuca Hugo Marques

MÉIO Alliance Alexandre Cavalieri Alliance Matheus Knorr Gracie Barra Servio Tulio

MEIO-PESADO GF Team Marcos Aurélio Junior Soul Fighters BJJ Tijuca Ruan Oliveira Vitor Shaolin BJJ International Romulo “Caju” Azevedo

PESADO Atos Jiu-Jitsu Vitor Toledo GF Team Luiz Felipe dos Santos GF Team Victor Bomfim

SUPER PESADO Atos Jiu-Jitsu Juliano Rocha G13 BJJ Rodrigo da Silva

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo Alliance Otavio “Oreia” Serafim Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro Erberth Santos Nova União Luan Carvalho

FEMININO

PRETA / Adulto / Feminino / Pena GF Team Mayra Gabrielle Negreiros Abrahão Team Marcos Cunha Ana Carolina Schmitt

PRETA / Adulto / Feminino / Leve GF Team Eloisa Alexandre Souto