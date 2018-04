Jiu-Jitsu: o estilo finalizador de Huerta, adversário de Ben Henderson no Bellator 196

Share it

Entramos em semana de ação no Bellator. Após um grande evento em março, a próxima sexta-feira, dia 6 de abril, reserva forte emoções para o fã de MMA que está ligado nos canais Fox Sports. Na luta principal do Bellator 196, direto de Budapeste, na Hungria, Benson Henderson encara Roger Huerta.

Ben Henderson, velho conhecido dos amantes do MMA com grandes conquistas na carreira, já figurou também no ADCC e é faixa-preta de Jiu-Jitsu. Mas quem pensa que Huerta será presa fácil para o americano no solo está enganado.

Veterano no MMA com 15 anos de experiência nos cages, Huerta passou pelas maiores organizações de MMA do mundo, e volta ao Bellator após oito anos para reconquistar seu lugar ao sol na organização, em duelo que pode catapultar seu nome entre os pesos leves.

Para relembrar o estilo da fera, temos no vídeo abaixo a última vitória de Huerta no Bellator, sobre Chad Hinton. Depois de trabalhar bem por cima no solo, com fortes golpes, Huerta viu uma perna sobrar e atacou com determinação no leglock que valeu a vitória.

Relembre no vídeo abaixo e fique ligado nos canais Fox Sports na próxima sexta-feira, dia 6, à partir das 22h, para conferir o melhor do Bellator 196!

Bellator 196

Budapeste, Hungria

6 de abril de 2018

Benson Henderson x Roger Huerta

Adam Borics x Teodor Nikolov

Denise Kielholtz x Lena Ovchynnikova

Brian Moore x Giorgio Belsanti

Ed Ruth x Ion Pascu