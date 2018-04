Gutemberg Pereira e seu armlock campeão sobre Horlando Monteiro no absoluto do Chicago Open

Share it

Em ritmo acelerado de torneios, Gutemberg Pereira, da GFTeam, conquistou mais um ouro duplo em sua corrida recente entre os faixas-pretas. Foi no Chicago Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no fim de março.

Para tal, Gutemberg teve que superar fortes adversários. Na final do absoluto por exemplo, após conquistar o ouro super pesado, Gutemberg encarou Horlando Monteiro (GD Jiu-Jitsu). Horlando, que havia conquistado o título peso pesado do torneio naquele dia, chegou embalado para buscar o ouro absoluto, mas Gutemberg veio com o mesmo objetivo.

O duelo foi equilibrado, com muito estudo no primeiro minuto. Depois, Horlando montou e atacou na perna, mas acabou cedendo as costas para Gutemberg, que fez boa transição para o braço e finalizou.

Confira a luta completa no vídeo abaixo!