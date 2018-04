UFC 223: Tony Ferguson se lesiona e Khabib Nurmagomedov encara Max Holloway pelo cinturão

Share it

Em mais uma daquelas reviravoltas improváveis do MMA, teremos neste sábado, dia 7 de abril, uma luta impossível de se imaginar pelo cinturão peso leve do UFC 223, em Nova York. Tony Ferguson, campeão interino da divisão que enfrentaria Khabib Nurmagomedov pelo título linear, se lesionou. Em seu lugar, com seis dias de antecedência, entra Max Holloway, campeão peso-pena para tentar o segundo cinturão.

A notícia, que explodiu no domingo, dia 1° de abril, foi tomada como piada na internet. Não havia dia mais providencial para uma bomba desta magnitude. Mas o próprio Ferguson avisou, no Instagram, que não se tratava de uma pegadinha para o Dia da Mentira.

Holloway (19v, 3d) chega embalado por 12 vitórias seguidas no UFC e com a moral de ser o atual campeão até 66kg. Para encarar a disputa, Holloway terá que atuar na categoria de cima, contra um peso leve de origem considerado um dos mais perigosos da divisão. Mas quem melhor do que um campeão do UFC para testar de fato o “bicho papão” russo?

Nurmagomedov chega invicto para o duelo valendo o seu sonhado título no UFC com um assustador cartel de 25 vitórias, com nomes como Rafael dos Anjos, Edson Barboza, Michael Johnson e Thiago Tavares entre as vítimas. Exímio no jogo de quedas e com gás infinito, o russo terá seu teste de fogo contra Holloway, e pode não só chegar ao cinturão do UFC, como também se credenciar para uma futura disputa milionária contra Conor McGregor, até então dono do título dos leves.

E para você, amigo leitor, quem sairá com a vitória na nova luta principal do UFC 223, exibido ao vivo neste sábado, na tela do canal Combate? Comente conosco!

UFC 223

Brooklyn, Nova York

7 de abril de 2018

Max Holloway x Khabib Nurmagomedov

Rose Namajunas x Joanna Jedrzejczyk

Renato Moicano x Calvin Kattar

Michael Chiesa x Anthony Pettis

Al Iaquinta x Paul Felder

Card preliminar

Karolina Kowalkiewicz x Felice Herrig

Ray Borg x Brandon Moreno

Joe Lauzon x Chris Gruetzemacher

Evan Dunham x Olivier Aubin-Mercier

Alex Caceres x Artem Lobov

Bec Rawlings x Ashlee Evans-Smith

Devin Clark x Mike Rodriguez

Zabit Magomedsharipov x Kyle Bochniak