Finalizações com lapela, na Renzo Gracie Online Academy

Share it

Esta semana, no curso de Jiu-Jitsu da Renzo Gracie Online Academy, você vai aprender cinco finalizações a partir da guarda fechada: dois estrangulamentos com as mãos, dois armlocks e um triângulo. Em todos esses golpes há um elemento em comum: o auxílio da lapela do kimono do oponente.

Neste golpe, por exemplo, Robsinho Gracie liberta sorrateiramente a lapela que antes estava presa pela faixa do passador, depois a utiliza para estrangular com mãos cruzadas. Repare:



Já nesta outra aula, Robsinho opta por atacar o braço do passador. Ele usa a lapela como ponto de apoio, abre a guarda rapidamente, escapa os quadris para o lado e passa a perna para arrochar o armlock. Confira:

Na aula sobre qualidade de vida, Fabio Gurgel fala sobre a importância de buscarmos equilíbrio entre nossas realizações profissionais, pessoais e familiares.



Não perca mais tempo!

Vá ao site www.gallerr.com/rgoa e tenha acesso ao conteúdo completo da semana do curso de Jiu-Jitsu mais sofisticado da Internet.

Seja aluno da Renzo Gracie Online Academy (RGOA).

Oss!