Lyoto Machida analisa “clássico” contra Vitor Belfort no UFC 224, no Rio

Share it

O card do UFC 224, agendado para o próximo dia 18 de maio, no Rio de Janeiro, chega repleto de grande combates, e um deles será a aguardada disputa entre Lyoto Machida e Vitor Belfort, na categoria de peso médio.

As feras, que já trocaram informações de treino e compartilham a mesma política contrária ao trash talking, são similares na postura mais bem diferentes no cage. Vitor, conhecido por sua agressividade e pressão na hora de vencer, terá pela frente o cauteloso e artista do contragolpe Lyoto do outro lado.

Para Lyoto, a disputa terá muitas vantagens para ambos os atletas. O momento é oportuno para os médios se colocarem frente a frente, apesar de lutarem pela mesma bandeira brasileira, e o combate será um clássico instantâneo para os amantes da luta, se tratando de dois ex-campeões do UFC que deram tantas alegrias ao país.

“O Vitor Belfort é um grande adversário”, disse Lyoto. “Será um clássico no mundo das lutas. Vi ele lutar quando eu ainda nem lutava, e hoje nós temos a oportunidade de ter este confronto, muita gente quer ver e eu quero estar lá. Não gosto de lutar contra compatriotas, mas vai ser bom para todo mundo no final. Estou no momento de reacender a minha carreira, de ter lutar importantes. Ele anunciou que provavelmente será a última luta ele. Fazer parte dessa história é muito legal.”

Confira no vídeo abaixo a análise completa de Lyoto Machida para o duelo contra Vitor Belfort e fique ligado no GRACIEMAG.com para a cobertura completa do UFC Rio!