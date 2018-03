Imbatível no ONE, Bibiano Fernandes afirma: “Completei todos os desafios que restavam”

Share it

Invicto no MMA desde dezembro de 2010, Bibiano Fernandes somou mais uma grande vitória na carreira na última edição do ONE Championship, realizado em Bangkok, na Tailândia. O manauara enfrentou, no dia 24 de março, seu maior desafio dentro da organização contra Martin Nguyen, campeão de duas categorias do evento (pena e leve). A luta foi movimentada, e apesar da vitória por decisão dividida, Bibiano não deixou dúvidas do resultado, já que dominou ao menos três dos cinco rounds do combate:

“Foi uma boa luta, bem estudada. O garoto tem a mão pesada, estava quebrando todo mundo, mas consegui vencer, mais uma vitória pra conta”, analisou Bibiano.

Martin Nguyen mostrou que não atoa conseguiu acumular dois cinturões do ONE Championship. O atleta foi agressivo no cage e conseguiu abrir um corte profundo no rosto do brasileiro. Durante o duelo, o australiano ainda chegou a tentar abrir o corte de Bibiano usando a luva, porém, o manauara, experiente e tranquilo na gaiola, revelou que isso não o prejudicou em sua performance:

“Isso não me atrapalhou não. Abriu, mas continuei colocando pressão na luta. Fiquei tranquilo, mantive a cabeça no lugar, e só fiquei mais motivado a continuar lutando.”

O australiano foi o décimo adversário derrotado de forma consecutiva por Bibiano no ONE Championship. Contratado pelo evento em 2012, Bibiano já defendeu o título peso-galo em sete ocasiões, fora o duelo no qual unificou o cinturão da categoria contra Soo Chul Kim. Principal lutador da organização, o brasileiro que atualmente reside no Canadá falou sobre o fato de ter “limpado” sua divisão no evento:

“Acho que no ONE já completei todos os desafios que restavam. Nesse último encarei uma grande luta, um garoto que foi campeão de duas categorias no evento. Acho que todos esperavam que ele iria me nocautear, mas felizmente não aconteceu do jeito que eles queriam. Ganhei, consegui evoluir a minha parte em pé, meu boxe, muay thai e parte de chão. Acho que já completei todos os desafios dentro do ONE Championship”, finalizou Bibiano.

(Fonte: Assessoria de imprensa)