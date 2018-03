Jiu-Jitsu: O estrangulamento campeão de Servio Tulio no Floripa Open

Share it

Em constante ritmo de renovação, a divisão de elite do Jiu-Jitsu mundial recebe novos nomes a todo instante, e estes sempre tem como objetivo maior conquistar seu lugar entre os renomados faixas-pretas do circuito internacional. No Floripa Open, realizado no último final de semana, um faixa-preta recém condecorado chamou a atenção.

Servio Tulio, atleta peso médio pupilo do nosso GMI Felipe Preguiça, foi forjado nos tatames da Gracie Barra em Minas Gerais e tem lastro competitivo internacional. Em Santa Catarina, Servio conquistou o ouro na categoria ao vencer Matheus Linhares (Alliance).

Para garantir o título, porém, nada de luta segura: Servio foi para cima, ganhou as costas e aplicou o estrangulamento que rendeu o lugar mais alto do pódio. Seu jogo ofensivo, assim como o do professor Preguiça, foi claramente recompensado.

Confira a luta completa da final do peso médio no vídeo abaixo e conheça os próximos astros e estrelas do Jiu-Jitsu aqui, no GRACIEMAG.com !