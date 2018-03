Vídeo: Otávio Nalati vence Erberth Santos por ouro no Floripa Open de Jiu-Jitsu

Share it

Sempre ativo no circuito competitivo mundial, seja no Brasil ou em outro lugares do mundo, Otávio Nalati (Lloyd Irvin) gosta de encarar grandes desafios, e o mais recente foi no Floripa Fall Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado em Santa Catarina.

Otávio voltou para casa com um ouro e uma prata no peito, após reinar no pesadíssimo e ficar com o vice no absoluto, após abrir para o amigo Renato Cardoso (Alliance). A final da divisão de peso, porém, trouxe o título em disputa acirrada contra um dos melhores atletas da atualidade.

Nalati, após superar Marcelo Castro (J. Extreme) na semifinal, ficou frente a frente com Erberth Santos, que figura nas cabeças do ranking mundial da IBJJF na faixa-preta. O combate foi apertado, mas as investidas de Nalati foram suficientes para convencer os árbitros na decisão, após empate com 2 a 2 nos pontos.

Confira no vídeo abaixo a luta parelha entre Otávio Nalati e Erberth Santos, que valeu a Nalati o título de campeão pesadíssimo do Floripa Open de Jiu-Jitsu!