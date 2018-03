Itácio Lisboa ensina a superar a meia-guarda e finalizar no Jiu-Jitsu

Share it

Quando o adversário por baixo gosta de aprontar da meia-guarda, por vezes nos vemos em apuros. Mas para resolver este problema, nós de GRACIEMAG pedimos socorro ao faixa-preta 5° grau Itácio Lisboa, da nossa GMI Gracie Barra Natal.

Experiente professor e pioneiro da GB no Rio Grande do Norte, Itácio mostrou uma de suas opções para superar a meia-guarda, mas não com passagem, e sim finalizando por cima. Na técnica, o professor usa a lapela do adversário para fazer sua pegada, antes de trocar a base e jogar o corpo para o lado oposto da meia. Em seguida, Itácio sobe e faz postura, e com a lapela dominada faz a segunda pegada para finalizar no estrangulamento.

Esta posição e outros detalhes importantes para lutar melhor serão ensinadas pelo professor Itácio Lisboa no dia 5 de maio, em seminário que rola em Austin, no Texas. Confira no vídeo abaixo a posição para vencer a meia-guarda e aprenda a técnica do nosso GMI Itácio Lisboa!

