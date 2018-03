Fera do UFC, Rani Yahya vibra com retorno ao Jiu-Jitsu no Floripa Open

Share it

Um mês após conquistar uma grande vitória por finalização no octógono do UFC, Rani Yahya voltou a demonstrar todo o seu talento na luta de chão. O faixa-preta de Jiu-Jitsu disputou o Floripa International Open, realizado no último sábado, dia 24 de março, em Florianópolis, e saiu com a medalha de ouro no peito após finalizar dois oponentes nas disputas sem kimono.

“O que me motiva lutar esses campeonatos é me conhecer melhor, principalmente meu lado mental, para aprender a controlar melhor o meu emocional durante uma luta. Competir me ajuda a evoluir como lutador. É bem diferente de um treino na academia. Em um campeonato, seu adversário quer o mesmo que você: a medalha. Todo mundo treinou pelo mesmo objetivo e vai dar 100% na competição. Essa é uma forma de estar treinando, me atualizando e me testando. Eu gosto muito de competir, principalmente nos torneios sem kimono”, disse Rani.

O brasiliense, que já foi campeão do ADCC, maior torneio de grappling do mundo, tem planos de disputar o Mundial No Gi, evento organizado pela IBJJF.

“Quando não tiver luta marcada no UFC, quero continuar disputando torneios de grappling. Ano passado eu lutei o Brasileiro Sem Kimono. Estava sem treinar, mas me saí bem, fui vice-campeão. Quero estar lutando sempre. Tenho planos, inclusive, de lutar o Mundial No Gi. Estou gostando muito dos campeonatos da IBJJF. São muito bem organizados, sem atraso, com as chaves definidas… Está encaixando muito bem no que eu preciso agora. Meu foco é lutar no UFC, é difícil competir em duas modalidades diferentes em alto nível, mas quero continuar me testando para me tornar um lutador de MMA melhor”, encerrou.

(Fonte: Assessoria de imprensa)