Jiu-Jitsu: Michelle Nicolini e a chave de pé que valeu ouro absoluto no Europeu Sem Kimono

Em ação no Europeu Sem Kimono da IBJJF, realizado no último domingo, dia 25 de março, a campeã mundial e atleta de MMA Michelle Nicolini não deu muitas chances às suas adversárias. O saldo do evento foi positivo, e Nicolini voltou para casa com o ouro duplo inédito na sua carreira.

Para conquistar o título no peso aberto, Nicolini enfrentou Leoni Munslow (New School BJJ), competidora que já havia batido mais cedo, pelo ouro no peso leve. Justa nas transições, Nicolini liquidou a fatura após fazer guarda e atacar na chave de pé que valeu o título.

Confira a luta completa no vídeo abaixo e estude como Nicolini ajusta sua chave de pé para pegar rápido no treino de hoje!