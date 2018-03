Thiago Gaia comenta ouro duplo no Pan de Jiu-Jitsu e foco no Mundial da IBJJF

Share it

Por mais que a divisão de adultos tenha maior destaque na maioria dos campeonatos, por vezes a divisão de masters traz nas suas chaves alguns casca-grossas experientes, cheios de truques na manga e capazes de surpreender qualquer adversário. Conseguir se sobressair nessas divisões pode ser motivo de sobra para um belo destaque.

Foi o caso de Thiago Gaia, faixa-preta da GFTeam, no último Pan-Americano de Jiu-Jitsu, realizado no início de março, em Irvine. Em ção na divisão de master 2, Gaia teve que sair na frente de grandes nomes inscritos na sua chave, como Bruno Bastos e Ricardo “Pantcho” Feliciano, para sagrar-se campeão no pesadíssimo e também no absoluto.

“Comecei a preparação um mês antes do torneio”, conta Thiago Gaia. “Fiz o camp nos EUA, com meu mestre Julio Cesar Pereira, na GFTeam Orange, e também com o professor Nathanael Soli, o Nate, na Oceanside Jiu-Jitsu. Treinei duro, pois sabia que para ser campeão da minha categoria e do categoria absoluto teria batalhas acirradas. Fiz oito lutas no total, quatro no peso e quatro no aberto.

“No pesadíssimo, enfrentei caras duros como Bruno Munduruca (Gracie Humaita) e Ricardo Pantcho (CheckMat). Já na absoluto, fiz a semifinal com um cara que me inspirou várias vezes em competições, o Bruno Bastos. Na final encarei o Adriano Silva (Barbosa JJ) e para lutar com ele tive que ficar atento ao extremo, mas graças a Deus deu tudo certo. Com minha torcida em Macaé, na academia Gaia Fighter, e minha esposa ao meu lado tudo fica mais fácil. A sensação é de dever cumprido, e agora é foco total em dois eventos: Mundial da IBJJF, que vou de adulto, e o Mundial de Master. Se Deus quiser estarei em mais dois pódios este ano!”

Confira no vídeo abaixo a final entre Thiago Gaia e Ricardo Pantcho e fique de olho no veterano com pique de adulto no Mundial da IBJJF!