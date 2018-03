Renzo Gracie Online Academy – semana de revisão

Share it

O aprendizado do Jiu-Jitsu depende da repetição dos movimentos. O que não é repetido fatalmente será esquecido. É por isso que a Renzo Gracie Online Academy dedica esta semana do curso à revisão do que foi estudado nos cinco módulos iniciais:

Ataques da guarda fechada. Guarda defensiva. Ataques do domínio lateral. Defesas para o cem-quilos. Ataques pelas costas.

Entre as técnicas, está esta chave de braço ensinada por Renzo, para você aplicar no momento em que o adversário está dentro da sua guarda fechada, com o braço flexionado, tentando escapar do armlock tradicional:

Em relação aos ataques do cem-quilos, o professor Leo Tunico gosta de aprisionar o braço do oponente com a lapela do paletó e evoluir para uma finalização via armlock, posição que fez muito sucesso na terceira semana do curso da RGOA e que agora você deve revisar:

Ainda nesta semana especial, repassando aulas espetaculares que merecem ser revistas, Bruno Fernandes fala sobre a frequência com que você deve treinar Jiu-Jitsu semanalmente:

Oss!