Virna Jandiroba fatura cinturão do Invicta FC e mantém cartel perfeito no MMA

Share it

Com um cartel invicto de 12 vitórias, dez por finalização, a faixa-preta de Jiu-Jitsu Virna Jandiroba merecia coroar sua corrida no MMA com um título expressivo, e este veio na noite do último sábado, dia 24 de março, no Invicta FC 28, realizado em Salt Lake City, Utah, EUA.

A baiana boa de chão encarou a japonesa Mizuki Inoue pelo cinturão peso-palha do evento, em duelo de cinco assaltos. Inicialmente, Virna enfrentaria a compatriota Janaisa Morandim, mas uma infecção tirou a brasuca do páreo. Contra Mizuki, Virna teve boas ações no cage, mas uma surpresa foi guardada para o fim do duelo.

Os cinco assaltos mostraram a dominância da brasileira. Com boa trocação, quedas poderosas e domínio no solo, com a ressalva de que Mizuki também é uma grappler experiente, Virna conseguiu capitalizar melhor nos cinco rounds, mas sem finalizar ou nocautear, a decisão veio pelas mãos dos jurados.

No anúncio, um dos jurados deu a vitória para Mizuki, mas os dois outros árbitros cravaram Virna como campeão, após a decisão dividida. E assim, Virna Jandiroba manteve seu cartel perfeito, agora com 13 sucessos, e o cinturão peso-palha do Invicta FC.

“Eu estava confiante com a vitória, mas a decisão foi uma grande surpresa”, disse Virna ao MMAFighting. “O plano é defender o cinturão, mas se o UFC vier, estou pronta. Ainda não falei com a organização, mas uma luta com a Janaisa é o que faz sentido para meu próximo compromisso.”

Confira no vídeo abaixo alguns lances e a decisão que deu a Virna Jandiroba o título de campeã do Invicta FC!