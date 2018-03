Nicolini e Liera Jr. conquistam ouro duplo no Europeu de Jiu-Jitsu Sem Kimono

Share it

Os melhores atletas do Jiu-Jitsu mundial se testaram no último final de semana, sem o auxílio de lapelas, mangas e sobras de pano para realizar suas pegadas e técnicas. No Europeu Sem Kimono da IBJJF, realizado no último domingo, dia 25 de março, transições velozes e finalizações espetaculares ditaram o ritmo das disputas em Roma, na Itália.

Na divisão de elite, entre faixas-pretas no adulto, dois nomes tiveram maior destaque. Michael Liera Jr. e Michelle Nicolini ficaram com título do torneio, não só em suas respectivas categorias de peso como também no absoluto.

Liera, atleta do peso leve, primeiro teve que ser melhor na sua categoria, e conquistou o ouro ao bater Tommi Pulkkanen (Hilti BJJ) na final. Já no aberto, contra adversários bem mais pesados, conseguiu avançar na chave para, no último duelo, encontrar Lucas Hulk, vice-campeão na divisão de meio-pesado, que fechou com o amigo mais levinho para completar a festa da Atos no topo do pódio.

Já no feminino, foi a vez de a multicampeã Michelle Nicolini brilhar. O ouro duplo veio após bater duas vezes a faixa-preta Leoni Munslow (New School BJJ), primeiro no peso leve de depois no aberto. Este foi a primeira vez que Nicolini conseguiu o feito duplo no Europeu Sem Kimono.

Outros craques também fizeram bonito no torneio. Confira na lista abaixo o pódio da faixa-preta e para ver todos os resultados da competição, clique aqui!

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Anthony Guy De Oliveira – Werdum Combat Team France

2 – Juan Lopes da Silva – PRM Team

3 – Yuri Pires Pinto Gomes – GF Team

Black / Adult / Male / Feather

1 – Gabriel Marangoni de Oliveira – Brasa CTA

2 – Bruno Celio Costa de Melo – Qatar BJJ

3 – Eduardo Henrique Galana – Tozi Jiu Jitsu

3 – Thomas James Halpin – Fight Sports International

Black / Adult / Male / Light

1 – Michael Remiglio Liera Jr. – Atos Jiu-Jitsu

2 – Tommi Tapio Pulkkanen – Hilti BJJ Turku

3 – Vibhudatta Rout – Emirates Jiu-Jitsu Center

Black / Adult / Male / Middle

1 – Darragh O Conaill – ECJJA

2 – Tuomas Ylinampa – Brasa JJ

3 – Eduardo Rios – Frontline Academy

3 – Rodrigo Fonseca da Rocha – Alliance JJ

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Luca Anacoreta – Aeterna Jiu Jitsu

2 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Martin Aedma – SBG Ireland

3 – Tero Antti Mikael Pyylampi – Hilti BJJ Tampere

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Thiago Sá Fortes Silva – CheckMat

2 – Nicolas E. Penzer – Stallion Gym

3 – Alberto Gonzalez Ortiz – Crazy Team

3 – Kamil Czochra – Rio Grappling Club Europe

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Thomas Alban Jules Loubersanes – Atos Jiu-Jitsu

2 – Perttu Tapio Tepponen – Hilti BJJ Tampere

3 – Amadu Martins Jorge – Gracie Barra

3 – Marek Pawel Zbrog – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Eldar Rafigaev – Jungle BJJ

2 – Jamie Malcom William Hughes – 99 Nine Nine JJ – International

3 – Edward Ingamells – Mill Hill BJJ

3 – Matheus Rodrigues P. S. V. da Silva – Senna Fight Academy

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Michael Remiglio Liera Jr. – Atos Jiu-Jitsu

2 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

3 – Kenji Benjamin Sette – GF Team France